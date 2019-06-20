Куда тулякам пожаловаться на некачественный хлеб
В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.
С 21 июня по 5 июля специалисты ведомства проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, рекомендаций по выбору продуктов питания, порядке рассмотрения обращений потребителей.
Звонки принимаются в будние дни, с 9.00 до 18.00 по телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 37-32-57, 37-40-75,
- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07,
- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11,
- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06,
- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
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