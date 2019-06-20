Куда тулякам пожаловаться на некачественный хлеб

С 21 июня по 5 июля специалисты ведомства проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, рекомендаций по выбору продуктов питания, порядке рассмотрения обращений потребителей.

Звонки принимаются в будние дни, с 9.00 до 18.00 по телефонам: