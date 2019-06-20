На Казанской набережной в Туле состоится Бал медалистов

Фото из архива MySlo

С 21 июня по 5 июля в школах, лицеях и гимназиях Тулы пройдут выпускные вечера. В следующую среду, 26 июня, в 21.00, на Казанской набережной пройдет городской бал медалистов «OPEN AIR».

В Туле Бал медалистов проводится ежегодно с 2002 года. В этом году он впервые пройдёт на открытом воздухе, в нём примут участие 349 выпускников из 56 образовательных учреждений.

В этом году больше всего медалистов оказалось среди выпускников гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д. Е. Горшкова, лицея № 2 имени Б. А. Слободскова, а также гимназий № 1 и 11. Помимо медалей, выпускники получат памятные дипломы и сувениры.

Для виновников торжества будут работать интерактивные площадки и фотозоны. В праздничной программе – хореографическое попурри, развлекательный интерактив, современные танцевальные композиции и флешмоб.