Уже в августе туляки посмотрят короткометражки под открытым небом

Чтобы гости фестиваля смотрели киноновинки так, как удобно им, организаторы обустроят площадку пуфами, шезлонгами, большими подушками и даже гамаками.

Партнером Всемирного фестиваля уличного кино стал оператор Tele2. Подробности MySlo рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин на мероприятии Red Bull Air Race.

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Проект борется с заблуждением, что короткий метр — это замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу зрителей.

Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру.

Гости фестиваля убедятся в том, что хорошая короткометражка может так же сильно воздействовать на зрителя, как и длинный метр.



Организаторы проекта в этом году отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы предложить зрителям 10 лучших. Актерский состав фестивальных фильмов уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие признанные мастера киноиндустрии. В конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется кинолента знаменитого актера Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.



Зрители смогут принять участие в голосовании за лучший фильм светом фонариков и телефонов. Организаторы замерят уровень света на каждой площадке и в сентябре определят по-настоящему народного победителя.