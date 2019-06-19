город
город
Регистрация
Обзоры / События

Самые зрелищные соревнования Red Bull Air Race определили чемпиона российского этапа

Фото Александра Бондаренко, Оксаны Грудининой и автора.

Самые зрелищные соревнования Red Bull Air Race определили чемпиона российского этапа

Журналистам Myslo посчастливилось стать свидетелями этого яркого действа, за которым пристально следили любители авиаспорта во всем мире.

Red Bull Air Race — одно из самых зрелищных авиасоревнований в мире. Стать частью этого спортивного праздника нам дали возможность наши друзья и партнеры — компания Tele2. К слову, именно они поддерживают авиагонки Red Bull Air Race уже не первый год.

На пресс-конференции, которая прошла перед началом гонок, пилоты признались, что в восторге от Казани. Этот город понравился им и уровнем организации соревнований, и своей красотой. Многие пилоты приехали в Казань с женами и детьми.

На казанском этапе гонок в этом году произошло изменение в правилах. Ранее перегрузки не допускались более 10g, теперь разрешенным потолком перегрузок стал показатель в 11g. Это сделает гонки более зрелищными, а прохождение трассы — более ярким.

16 июня для журналистов организовали экскурсию на аэродром, где можно было вдоволь нафотографировать самолетов и пообщаться с пилотами.

Нам удалось задать несколько вопросов французу Франсуа ле Во, который стал третьим накануне в квалификации.

— Трасса в Казани в этом году практически та же, что и в прошлом, есть совсем небольшие отличия, — говорит Франсуа ле Во. — Но мне бы хотелось, чтобы интерес к мероприятию был выше и еще больше людей приходило посмотреть на авиагонки. Мы стараемся хорошо питаться, отдыхать и не отвлекаться на посторонние моменты. Наша задача — хороший пролет, и вся концентрация направлена только на соревнования.

Специальным гостем Red Bull Air Race в Казани стала Светлана Капанина — русская валькирия, как называют ее поклонники во всем мире. Светлана — многократная чемпионка мира по высшему пилотажу. Впервые она завоевала мировой чемпионский титул в 1991 году, и сейчас она — самая титулованная летчица столетия по признанию Федерации авиационного спорта. Капанина — семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, 39-кратная чемпионка мира в отельных упражнениях, двукратная абсолютная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр! А еще она кавалер Ордена мужества, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом почета.

— Светлана, с каким настроением прилетели на выступление в Казань?

- Настроение прекрасное, эмоций много! Надеюсь, что мое выступление понравится зрителям, а это самое главное.

— Как получилось, что вы связали свою жизнь с небом?

- Это была нелепая случайность (улыбается). Мне было 19 лет, родители сначала попытались меня остановить, но потом подумали — почему бы и нет? Все годы они меня поддерживают, молятся за меня, помогают, переживают. Небо, полеты — это для меня целая жизнь.

— Расскажите о вашем самолете.

- Я люблю самолеты КБ Павла Сухого, к сожалению, их производство давно закрыто. У нас в стране единицы летающих моделей — одна-две, в частных руках. Сейчас я летаю на «Экстре», это тоже частный самолет. В сборной команде России пилотажных самолетов нет вообще, финансирования критически не хватает, парк самолетов давно не обновлялся. Все держится на нашем энтузиазме.

— Поэтому вы не принимаете участия в соревнованиях?

- Да, но еще и потому, что здесь другой формат соревнований, я все-таки классик и пилотажник, а здесь — гонки.

— Ваши планы и мечтания в спорте?

- Выше, дальше, больше! (смеется). Я мечтаю, чтобы дети выросли настоящими людьми и нашли свою дорогу в жизни. У меня двое детей — сын Пересвет, ему 16 лет, и дочка Есения, ей 15. Когда-то они тоже хотели летать, особенно Есения, но сейчас они «летают» на сноубордах, прыгают с трамплинов — они нашли свои полеты. Это очень экстремальный вид спорта, Пересвет чуть ли не каждый гол «ломался», переживаний и волнений очень много. Но это их выбор.

Перед стартом соревнований журналисты встретились с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным, который рассказал, почему их компания поддерживает авиагонки.

- Поддержка таких интересных мероприятий как Red Bull Air Race — часть нашей стратегии. Мы в разных городах поддерживаем самые разнообразные мероприятия: спортивные, музыкальные, фестивали. Их объединяет то, что в них принимают участие современные активные люди, а мы — рядом, и можем создать для них комфорт на этих мероприятиях. Таких мероприятия как Red Bull Air Race — на грани спорта и шоу — пока больше нет. Пока на сегодняшний день в нашем фокусе — музыка и фестивали, «Ночь музеев», уличная культура.

Для абонентов Tele2 на гонках Red Bull Air Race была организована специальная зона, откуда следить за соревнованиями можно было с максимальным комфортом.

Самым зрелищным и интересным стали гонки в классе Masters (Мастера). На первом этапе 14 спортсменов, которые прошли отборочные этапы, выступали в дуэлях.

Главное было определить, кто из двоих быстрее пройдет гоночную трассу. Погода — накрапывающий дождь и ветер, часто меняющий направление — добавила сложностей пилотам.

В перерывах между полетами зрителей развлекали летающие люди шоу FlyBoard.

В итоге победителем казанского этапа Red Bull Air Race стал японский пилот Йоши Муроя, который теперь является лидером чемпионата. Второе место у австралийца Мэта Холла, третье — у чеха Мартина Шонки.

Следующий этап чемпионата пройдет 13 и 14 июля в Венгрии, а завершающий этап состоится в Японии осенью.

После чемпионата генеральный директор гонок Эрик Вольф заявил, что гонки Red Bull Air Race могут быть закрыты. Причина — «недостаточный интерес со стороны зрителей, и, как следствие, убыточность этого мероприятия для компании». Но пока этапы 2019 года не завершены, окончательное решение не принято. Но уже точно известно, что Казань с авиагонками простилась. Возможно, Red Bull Air Race переедет в Санкт-Петербург. Над северной столицей полеты малой авиации разрешены в свободном режиме, а больших водных пространств для организации трассы там предостаточно.

Галерея
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 1
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 2
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 3
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 4
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 5
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 6
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 7
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 8
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 9
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 10
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 11
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 12
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 13
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 14
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 15
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 16
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 17
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 18
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 19
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 20
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 21
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 22
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 23
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 24
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 25
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 26
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 27
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 28
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 29
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 30
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 31
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 32
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 33
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 34
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 35
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 36
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 37
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 38
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 39
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 40
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 41
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 42
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 43
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 44
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 45
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 46
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 47
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 48
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 49
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 50
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 51
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 52
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 53
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 54
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 55
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 56
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 57
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 58
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 59
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 60
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 61
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 62
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 63
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 64
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 65
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 66
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 67
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 68
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 69
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 70
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 71
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 72
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 73
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 74
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 75
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 76
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 77
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 78
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 79
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 80
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 81
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 82
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 83
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 84
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 85
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 86
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 87
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 88
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 89
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 90
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 91
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 92
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 93
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 94
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 95
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 96
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 97
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 98
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 99
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 100
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 101
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 102
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 103
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 104
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 105
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 106
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 107
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 108
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 109
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 110
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 111
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 112
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 113
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 114
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 115
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 116
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 117
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 118
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 119
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 120
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 121
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 122
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 123
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 124
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 125
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 126
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 127
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 128
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 129
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 130
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 131
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 132
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 133
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 134
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 135
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 136
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 137
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 138
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 139
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 140
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 141
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 142
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 143
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 144
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 145
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 146
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 147
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 148
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 149
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 150
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 151
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 152
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 153
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 154
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 155
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 156
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 157
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 158
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 159
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 160
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 161
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 162
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 163
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 164
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 165
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 166
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 167
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 168
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 169
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 170
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 171
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 172
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 173
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 174
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 175
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 176
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 177
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 178
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 179
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 180
Соревнования Red Bull Airrace, Фото: 181
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
авиашоуавиагонкиспортсамолетыКазаньКазанкаRed Bull Air Race
Люди
Йоши МуроеМика БражоФрансуа ле ВоСветлана КапанинаМартин Шонка
Место
Казаньрека КазанкаРоссия
Выбираем лучшие пиццерии Тулы - 2019
Выбираем лучшие пиццерии Тулы - 2019
Выпускники - 2019
Выпускники - 2019
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.