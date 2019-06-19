Самые зрелищные соревнования Red Bull Air Race определили чемпиона российского этапа
Журналистам Myslo посчастливилось стать свидетелями этого яркого действа, за которым пристально следили любители авиаспорта во всем мире.
Red Bull Air Race — одно из самых зрелищных авиасоревнований в мире. Стать частью этого спортивного праздника нам дали возможность наши друзья и партнеры — компания Tele2. К слову, именно они поддерживают авиагонки Red Bull Air Race уже не первый год.
На пресс-конференции, которая прошла перед началом гонок, пилоты признались, что в восторге от Казани. Этот город понравился им и уровнем организации соревнований, и своей красотой. Многие пилоты приехали в Казань с женами и детьми.
На казанском этапе гонок в этом году произошло изменение в правилах. Ранее перегрузки не допускались более 10g, теперь разрешенным потолком перегрузок стал показатель в 11g. Это сделает гонки более зрелищными, а прохождение трассы — более ярким.
16 июня для журналистов организовали экскурсию на аэродром, где можно было вдоволь нафотографировать самолетов и пообщаться с пилотами.
Нам удалось задать несколько вопросов французу Франсуа ле Во, который стал третьим накануне в квалификации.
— Трасса в Казани в этом году практически та же, что и в прошлом, есть совсем небольшие отличия, — говорит Франсуа ле Во. — Но мне бы хотелось, чтобы интерес к мероприятию был выше и еще больше людей приходило посмотреть на авиагонки. Мы стараемся хорошо питаться, отдыхать и не отвлекаться на посторонние моменты. Наша задача — хороший пролет, и вся концентрация направлена только на соревнования.
Специальным гостем Red Bull Air Race в Казани стала Светлана Капанина — русская валькирия, как называют ее поклонники во всем мире. Светлана — многократная чемпионка мира по высшему пилотажу. Впервые она завоевала мировой чемпионский титул в 1991 году, и сейчас она — самая титулованная летчица столетия по признанию Федерации авиационного спорта. Капанина — семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, 39-кратная чемпионка мира в отельных упражнениях, двукратная абсолютная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр! А еще она кавалер Ордена мужества, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом почета.
— Светлана, с каким настроением прилетели на выступление в Казань?
- Настроение прекрасное, эмоций много! Надеюсь, что мое выступление понравится зрителям, а это самое главное.
— Как получилось, что вы связали свою жизнь с небом?
- Это была нелепая случайность (улыбается). Мне было 19 лет, родители сначала попытались меня остановить, но потом подумали — почему бы и нет? Все годы они меня поддерживают, молятся за меня, помогают, переживают. Небо, полеты — это для меня целая жизнь.
— Расскажите о вашем самолете.
- Я люблю
— Поэтому вы не принимаете участия в соревнованиях?
- Да, но еще и потому, что здесь другой формат соревнований, я все-таки классик и пилотажник, а здесь — гонки.
— Ваши планы и мечтания в спорте?
- Выше, дальше, больше! (смеется). Я мечтаю, чтобы дети выросли настоящими людьми и нашли свою дорогу в жизни. У меня двое детей — сын Пересвет, ему 16 лет, и дочка Есения, ей 15. Когда-то они тоже хотели летать, особенно Есения, но сейчас они «летают» на сноубордах, прыгают с трамплинов — они нашли свои полеты. Это очень экстремальный вид спорта, Пересвет чуть ли не каждый гол «ломался», переживаний и волнений очень много. Но это их выбор.
Перед стартом соревнований журналисты встретились с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным, который рассказал, почему их компания поддерживает авиагонки.
- Поддержка таких интересных мероприятий как Red Bull Air Race — часть нашей стратегии. Мы в разных городах поддерживаем самые разнообразные мероприятия: спортивные, музыкальные, фестивали. Их объединяет то, что в них принимают участие современные активные люди, а мы — рядом, и можем создать для них комфорт на этих мероприятиях. Таких мероприятия как Red Bull Air Race — на грани спорта и шоу — пока больше нет. Пока на сегодняшний день в нашем фокусе — музыка и фестивали, «Ночь музеев», уличная культура.
Для абонентов Tele2 на гонках Red Bull Air Race была организована специальная зона, откуда следить за соревнованиями можно было с максимальным комфортом.
Самым зрелищным и интересным стали гонки в классе Masters (Мастера). На первом этапе 14 спортсменов, которые прошли отборочные этапы, выступали в дуэлях.
Главное было определить, кто из двоих быстрее пройдет гоночную трассу. Погода — накрапывающий дождь и ветер, часто меняющий направление — добавила сложностей пилотам.
В перерывах между полетами зрителей развлекали летающие люди шоу FlyBoard.
В итоге победителем казанского этапа Red Bull Air Race стал японский пилот Йоши Муроя, который теперь является лидером чемпионата. Второе место у австралийца Мэта Холла, третье — у чеха Мартина Шонки.
Следующий этап чемпионата пройдет 13 и 14 июля в Венгрии, а завершающий этап состоится в Японии осенью.
После чемпионата генеральный директор гонок Эрик Вольф заявил, что гонки Red Bull Air Race могут быть закрыты. Причина — «недостаточный интерес со стороны зрителей, и, как следствие, убыточность этого мероприятия для компании». Но пока этапы 2019 года не завершены, окончательное решение не принято. Но уже точно известно, что Казань с авиагонками простилась. Возможно, Red Bull Air Race переедет в Санкт-Петербург. Над северной столицей полеты малой авиации разрешены в свободном режиме, а больших водных пространств для организации трассы там предостаточно.