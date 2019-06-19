Самые зрелищные соревнования Red Bull Air Race определили чемпиона российского этапа

Фото Александра Бондаренко, Оксаны Грудининой и автора.

Журналистам Myslo посчастливилось стать свидетелями этого яркого действа, за которым пристально следили любители авиаспорта во всем мире.

Red Bull Air Race — одно из самых зрелищных авиасоревнований в мире. Стать частью этого спортивного праздника нам дали возможность наши друзья и партнеры — компания Tele2. К слову, именно они поддерживают авиагонки Red Bull Air Race уже не первый год.

На пресс-конференции, которая прошла перед началом гонок, пилоты признались, что в восторге от Казани. Этот город понравился им и уровнем организации соревнований, и своей красотой. Многие пилоты приехали в Казань с женами и детьми.

На казанском этапе гонок в этом году произошло изменение в правилах. Ранее перегрузки не допускались более 10g, теперь разрешенным потолком перегрузок стал показатель в 11g. Это сделает гонки более зрелищными, а прохождение трассы — более ярким.

16 июня для журналистов организовали экскурсию на аэродром, где можно было вдоволь нафотографировать самолетов и пообщаться с пилотами.

Нам удалось задать несколько вопросов французу Франсуа ле Во, который стал третьим накануне в квалификации.

— Трасса в Казани в этом году практически та же, что и в прошлом, есть совсем небольшие отличия, — говорит Франсуа ле Во. — Но мне бы хотелось, чтобы интерес к мероприятию был выше и еще больше людей приходило посмотреть на авиагонки. Мы стараемся хорошо питаться, отдыхать и не отвлекаться на посторонние моменты. Наша задача — хороший пролет, и вся концентрация направлена только на соревнования.

Специальным гостем Red Bull Air Race в Казани стала Светлана Капанина — русская валькирия, как называют ее поклонники во всем мире. Светлана — многократная чемпионка мира по высшему пилотажу. Впервые она завоевала мировой чемпионский титул в 1991 году, и сейчас она — самая титулованная летчица столетия по признанию Федерации авиационного спорта. Капанина — семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, 39-кратная чемпионка мира в отельных упражнениях, двукратная абсолютная чемпионка Европы, двукратная абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр! А еще она кавалер Ордена мужества, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и Орденом почета.

— Светлана, с каким настроением прилетели на выступление в Казань?

- Настроение прекрасное, эмоций много! Надеюсь, что мое выступление понравится зрителям, а это самое главное.

— Как получилось, что вы связали свою жизнь с небом?

- Это была нелепая случайность (улыбается). Мне было 19 лет, родители сначала попытались меня остановить, но потом подумали — почему бы и нет? Все годы они меня поддерживают, молятся за меня, помогают, переживают. Небо, полеты — это для меня целая жизнь.

— Расскажите о вашем самолете.

- Я люблю самолеты КБ Павла Сухого, к сожалению, их производство давно закрыто. У нас в стране единицы летающих моделей — одна-две, в частных руках. Сейчас я летаю на «Экстре», это тоже частный самолет. В сборной команде России пилотажных самолетов нет вообще, финансирования критически не хватает, парк самолетов давно не обновлялся. Все держится на нашем энтузиазме.

— Поэтому вы не принимаете участия в соревнованиях?

- Да, но еще и потому, что здесь другой формат соревнований, я все-таки классик и пилотажник, а здесь — гонки.

— Ваши планы и мечтания в спорте?

- Выше, дальше, больше! (смеется). Я мечтаю, чтобы дети выросли настоящими людьми и нашли свою дорогу в жизни. У меня двое детей — сын Пересвет, ему 16 лет, и дочка Есения, ей 15. Когда-то они тоже хотели летать, особенно Есения, но сейчас они «летают» на сноубордах, прыгают с трамплинов — они нашли свои полеты. Это очень экстремальный вид спорта, Пересвет чуть ли не каждый гол «ломался», переживаний и волнений очень много. Но это их выбор.

Перед стартом соревнований журналисты встретились с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным, который рассказал, почему их компания поддерживает авиагонки.

- Поддержка таких интересных мероприятий как Red Bull Air Race — часть нашей стратегии. Мы в разных городах поддерживаем самые разнообразные мероприятия: спортивные, музыкальные, фестивали. Их объединяет то, что в них принимают участие современные активные люди, а мы — рядом, и можем создать для них комфорт на этих мероприятиях. Таких мероприятия как Red Bull Air Race — на грани спорта и шоу — пока больше нет. Пока на сегодняшний день в нашем фокусе — музыка и фестивали, «Ночь музеев», уличная культура.

Для абонентов Tele2 на гонках Red Bull Air Race была организована специальная зона, откуда следить за соревнованиями можно было с максимальным комфортом.

Самым зрелищным и интересным стали гонки в классе Masters (Мастера). На первом этапе 14 спортсменов, которые прошли отборочные этапы, выступали в дуэлях.

Главное было определить, кто из двоих быстрее пройдет гоночную трассу. Погода — накрапывающий дождь и ветер, часто меняющий направление — добавила сложностей пилотам.

В перерывах между полетами зрителей развлекали летающие люди шоу FlyBoard.

В итоге победителем казанского этапа Red Bull Air Race стал японский пилот Йоши Муроя, который теперь является лидером чемпионата. Второе место у австралийца Мэта Холла, третье — у чеха Мартина Шонки.

Следующий этап чемпионата пройдет 13 и 14 июля в Венгрии, а завершающий этап состоится в Японии осенью.

После чемпионата генеральный директор гонок Эрик Вольф заявил, что гонки Red Bull Air Race могут быть закрыты. Причина — «недостаточный интерес со стороны зрителей, и, как следствие, убыточность этого мероприятия для компании». Но пока этапы 2019 года не завершены, окончательное решение не принято. Но уже точно известно, что Казань с авиагонками простилась. Возможно, Red Bull Air Race переедет в Санкт-Петербург. Над северной столицей полеты малой авиации разрешены в свободном режиме, а больших водных пространств для организации трассы там предостаточно.