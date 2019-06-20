Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4
Матч состоялся на домашнем стадионе туляков.
Тульский «Арсенал» отыграл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону – 20 июня красно-жёлтые приняли на домашнем поле курский «Авангард».
«Арсенал» вышел на поле следующим составом: Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко. Во втором тайме вышли Шамов, Мельников, Родинков, Федичев, Мингазов, Сулаквелидзе, Ивакин, Ильин и Изотов.
Игровой состав «Авангарда»: Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалёв, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.
Судя по всему, «арсенальцы» были не в лучшей форме – гости разбили хозяев со счётом 0:4. Голами отметились Федчук (16’), Гоцук (25’), Машуков (43’) и Минаев (73’).
Напомним, «Авангард» – участник ФНЛ. В прошлом сезоне курский клуб занял 8 место в турнирной таблице.