новости
новости
Регистрация
Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

Матч состоялся на домашнем стадионе туляков.

Тульский «Арсенал» отыграл первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону – 20 июня красно-жёлтые приняли на домашнем поле курский «Авангард».

«Арсенал» вышел на поле следующим составом: Левашов, Денисов, Комбаров, Коне, Хагуш, Вульфов, Кангва, Садыков, Ткачев, Аджоев, Горбатенко. Во втором тайме вышли Шамов, Мельников, Родинков, Федичев, Мингазов, Сулаквелидзе, Ивакин, Ильин и Изотов. 

Игровой состав «Авангарда»: Саутин, Дашаев, Никитин, Гоцук, Ковалёв, Чиркин, Кубышкин, Машуков, Касаев, Федчук, Григорьев.

Судя по всему, «арсенальцы» были не в лучшей форме – гости разбили хозяев со счётом 0:4. Голами отметились Федчук (16’), Гоцук (25’), Машуков (43’) и Минаев (73’).

Напомним, «Авангард» – участник ФНЛ. В прошлом сезоне курский клуб занял 8 место в турнирной таблице.

Сюжет: Арсенал
КДК РФС: оскорбление полузащитника «Арсенала» по национальному признаку не доказано
Спорт
КДК РФС: оскорбление полузащитника «Арсенала» по национальному признаку не доказано
вчера, в 21:13, 8 1687 1
«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»
Спорт
«Арсенал» приглашает болельщиков на матч с «Авангардом»
вчера, в 18:10, 2 1663 2
Тульский «Арсенал» узнал соперника по Лиге Европы
Спорт
Тульский «Арсенал» узнал соперника по Лиге Европы
вчера, в 15:18, 60 17216 7
Определено время восьми туров РПЛ: «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» в 21.30
Спорт
Определено время восьми туров РПЛ: «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» в 21.30
18 июня, в 19:00, 19 2560 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
матч Арсенал - Авангардтульский футболфутбольный матчтульский Арсенал
Место
Туластадион Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уже в августе туляки посмотрят короткометражки под открытым небом
Уже в августе туляки посмотрят короткометражки под открытым небом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.