На ул. Щегловская Засека в Туле седан премиум-класса столкнулся с трамваем

Фото Владимира Барсукова

В результате ДТП никто не пострадал, но движение электротранспорта остановилось.

Как сообщает корреспондент Myslo, в районе дома № 42 по ул. Щегловская Засека произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Genesis и трамвая.

По словам водителя седана, он не заметил трамвай при пересечении путей и столкнулся с ним. В аварии никто не пострадал, но движение трамваев остановилось.

На момент публикации участники ДТП ожидают прибытия сотрудников Госавтоинспекции.