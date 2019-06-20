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На ул. Щегловская Засека в Туле седан премиум-класса столкнулся с трамваем
Фото Владимира Барсукова

На ул. Щегловская Засека в Туле седан премиум-класса столкнулся с трамваем

В результате ДТП никто не пострадал, но движение электротранспорта остановилось.

Как сообщает корреспондент Myslo, в районе дома № 42 по ул. Щегловская Засека произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Genesis и трамвая.

По словам водителя седана, он не заметил трамвай при пересечении путей и столкнулся с ним. В аварии никто не пострадал, но движение трамваев остановилось.

На момент публикации участники ДТП ожидают прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:50 +2
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Место
Тулаулица Щегловская Засека

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