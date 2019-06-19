Мощный антициклон принесет в Тулу экстремальную жару

Фото из архива Myslo.

В ближайшие несколько дней в регионе температура воздуха будет за 30 градусов.

Сегодня на европейскую территорию России станет распространяться влияние антициклона, который оттеснит облачные поля атмосферного фронта на восток региона. Об этом сообщает «Фобос».

По прогнозам синоптиков, малооблачный антициклон задержится в Центральной России до четверга, а затем в регион снова станут пробиваться облачные поля атмосферного фронта.

Так, в Туле в ближайшие несколько дней ожидается жара — температура воздуха будет более 30 градусов. Так что к выходным смело отправляйтесь на пляж. Где можно искупаться в Туле, смотрите в нашем обзоре здесь.

Синоптики утверждают, что лето на Русской равнине развивается по экстремально теплому погодному сценарию. Наиболее существенный перегрев наблюдается в западной части Европейской России.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при жаре.

Главным источником проникновения горячего воздуха в помещение являются окна. Днем их рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь, когда температура воздуха снижается.

Необходимо знать симптомы теплового и солнечного удара. Это в первую очередь такие признаки, как слабость, вялость, головокружение, сильное потоотделение, жажда, головная боль, тошнота и рвота. В особо тяжёлых случаях возможна потеря сознания. Пострадавшего нужно уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце.

Если пострадавший в сознании, дать ему обильное питьё, если нет, то приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Особое внимание в жару необходимо уделять детям! Детский организм намного чувствительнее к повышенной температуре окружающей среды, чем взрослый. Симптомы перегрева ребёнка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или денежному штрафу. В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

Нарушители правил пожарной безопасности привлекаются к административной ответственности, в виде наложения штрафа:

на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;

на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей;

на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Уважаемые жители, соблюдайте простые правила пожарной безопасности, тем самым вы сохраните своё имущество, жизнь и здоровье.