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Рейд по тульским пляжам: где искупаться тулякам?

фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Рейд по тульским пляжам: где искупаться тулякам?

Лето уже с первых дней дарит нам жаркие деньки.  Так и манит окунуться в водоем. Myslo проверил состояние муниципальных пляжей. Куда именно отправитесь  отдыхать вы – читайте и выбирайте лучший пляж.

В Туле официальных водоемов, в которых можно купаться, восемь, а неофициальных – сотни. В некоторых из неофициальных вода представляет опасность – есть риск подцепить инфекцию. Другие просто не оборудованы спасательными пунктами, а значит, отдых на них может таить потенциальную угрозу. 

МЧС России предупреждает: купаться можно лишь в тех водоемах, которые проверены сотрудниками чрезвычайных служб и допущены к приему отдыхающих. Всего в Тульской области должно быть открыто в этом году 55 официальных пляжей.  

Пляж на пруду ЦПКиО

Местоположение: в самом парке, ближе к ул. Тульского Рабочего полка (Советской округ).

Как добраться: троллейбус №1, 2, 4, 5, 7; автобус №18, 11, 28, 25; трамвай №14. Маршрутки: 9, 30, 33, 34, 35, 40к, 50, 51, 54, 58, 62. Для водителей — GPS: 54.182937, 37.578760
Плюсы: часть берега отсыпана песком, есть бесплатные лежаки, кабинки для переодевания, биотуалеты и кран, чтобы помыть ноги. Есть оборудованные игровые зоны: детский городок и площадка для пляжного волейбола. Также есть прокат катамаранов и лодок, торговая точка. В пруду для детей – отдельная зона. В пруд можно зайти по песку или прыгнуть с мостика. Есть урны.
 
Минусы: парковка есть, но автомобилистов всегда гораздо больше. 
 

Пляжи №1, 2 на Воронке

Местоположение: расположены в Скуратовском микрорайоне, Привокзальный округ.

Как добраться: до конечной автолайна №35, а затем несколько минут пешком до пляжа №2. Либо на №114 или 280 до ост. «Подгородние Дачи» и после около  20 минут пешком до пляжа №1. Для водителей: пляж №1 –  GPS: 54.1018741, 37.5603639, пляж № 2 – GPS: 54.099177, 37.558544.
Плюсы: два просторных пляжа, где можно отдохнуть большой компанией. Парковочных мест много. Есть большие мусорные контейнеры. На пляже №1 часть берега отсыпана песком, на пляже №2 его меньше. В обоих случаях есть детская зона для купания. 
 
Минусы: переодевалки и туалет есть только на пляже №1. На обоих нет дополнительной инфраструктуры.

«Хомяковские поляны»
Местоположение: поселок Хомяково, Зареченский округ.
 
Как добраться: автобусом № 36, 36А либо маршруткой №66 до остановки «Пионерский лагерь», затем пешком. Для водителей — GPS: 54.276669, 37.611365
Плюсы: уютное место, где можно понежиться на солнышке с семьей и друзьями. Для детей есть зона для купания. На отдельной территории можно пожарить шашлык. Большая асфальтированная парковочная зона на въезде. Войти в воду можно по бетонным ступеням или мостикам, рядом с прудом небольшая территория отсыпана песком. На берегу есть детская спортивная площадка, кафе и туалет.
 
Минусы: в прошлые годы имелись аттракционы, в этом – пока нет. Но минус ли это? 
 
«Велесов лес»
Местоположение: село Борщевка, Привокзальный округ (бывший Ленинский район).
 
Как добраться:  с автовокзала на автобусе «Тула-Алёшня», затем пешком около 4 км. Для водителей — GPS: 54.238357494655, 37.178701593811
Плюсы: приятная зона отдыха. Есть столики для настольного тенниса, волейбольная площадка, мини-футбольное поле. Можно порыбачить, а если забыли снасти, то арендовать. Есть раздевалка и биотуалет. Можно отдохнуть в  домиках, в том числе арендовать посуточно. Также можно остановиться со своей палаткой или взять ее напрокат. 
 
Минусы: только если вход на территорию – 200 рублей, но детям до 8 лет бесплатно. В стоимость входит купание на любом пляже, зонтик и шезлонг, парковочное место и посещение экофермы.

 

«Золотой петушок»
Местоположение: село Высокое, Пролетар­ский округ.
 
Как добраться: до конечной на маршрутке №33 либо автобусе №138. Для водителей — GPS: 54.218460, 37.748132
Плюсы: самый крутой туалет из всех пляжей Тулы – пожалуй, это самая большая гордость зоны отдыха. На берегу есть небольшая детская площадка, песок у воды. Большая бесплатная асфальтированная парковка. Есть переодевалка и урны.
 
Минусы: водоем больше напоминает болото, чем официальную зону отдыха. Вода покрыта ряской, а вход в нее украшает камыш вдоль всего берега. На берегу загорающие есть, а вот желающих освежиться крайне мало. Вход в воду не оборудован, говорят отдыхающие. 
 
«ОБИДИМО»
Местоположение: в селе Обидимо в Заречен­ском округе (бывший Ленинский район).
 
Как добраться: автобус №162, автобус №162К «Тула-Обидимо» с автостанции Заречье до конечной остановки, затем пешком. Для водителей — GPS: 54.301333, 37.394751.
Плюсы: на пляже три песчаные зоны небольших размеров. Есть различные развлечения: сфера для бега по воде, аттракцион, имитирующий катание на «банане». Имеются кафе и площадка для волейбола. На берегу есть беседки, переодевалки, туалет. Можно в зоне барбекю пожарить на мангале шашлык.
 
Минусы: рядом с территорией имеется парковка, но очень маленькая. Въезд же на основную парковку платный. 
 
«Ильинка»
Местоположение: деревня Крутое, Центральный округ.
 
Как добраться:  на пригородном автобусе №125. Для водителей — GPS:54.105389, 37.651717.
Плюсы: очень скромный, небольшой и тихий пляж. На берегу чисто. В основном купаются местные жителя. Тем не менее есть кабинка для смены одежды и туалет, урна для мусора. Рядом с пляжем имеются детская площадка и колодец с питьевой водой.
 
Минусы: далеко от Тулы. Нет никакой инфраструктуры, но если хотите отдохнуть в тишине, пляж в Ильинке – это то, что вы искали. Правда, далеко в заплыв не уйдете: безопасное место для купания небольшое, огорожено по периметру.

 

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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 15:45 +5
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