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В Щекино в палатке с фастфудом по пирожкам бегает мышь
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано Щёкино».

В Щекино в палатке с фастфудом по пирожкам бегает мышь

Одна ли она там обитает или с сородичами, неизвестно. Об этом пишут местные жители в группе «Подслушано Щекино».

По словам пользователей, мышь была замечена в торговой палатке с фаст-фудом, расположенной возле Щекинского железнодорожного вокзала.

На кадрах видно, как грызун удобно расположился на котлете в тесте.

Пользователи активно обсуждают этот пост в сети:

 

По информации Myslo, указанную палатку проверят сотрудники Роспотребнадзора.

 

Отметим, что грызуны (мыши, крысы, полевки, суслики и др.) — разносчики инфекции. Они могут заразить человека чумой, туляремией, паратифами А и В, брюшным тифом, холерой, бешенством и др.

Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют пищевые и кормовые продукты, воду и др.

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