В предпоследнюю неделю июня туляков ждет 30-градусная жара

Фото из архива Myslo.

Предпоследняя неделя июня в Тульской области обещает быть жаркой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет постепенно повышаться уже с понедельника, 17 июня.

Пик жары придется на 21 июня — в этот день ожидается до 30 °C. Такая погода сохранится и на выходные.

Синоптики отмечают, что до среды включительно в нашем регионе пройдут небольшие дожди. С 20 июня ожидается малооблачная погода.

Так что рекомендуем к выходным выбираться поближе к водоемам. Где в Туле можно позагорать и искупаться, смотрите в нашем обзоре здесь.