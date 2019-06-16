Фото из архива Myslo.
В предпоследнюю неделю июня туляков ждет 30-градусная жара
До середины недели в регионе обещают дожди.
Предпоследняя неделя июня в Тульской области обещает быть жаркой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет постепенно повышаться уже с понедельника, 17 июня.
Пик жары придется на 21 июня — в этот день ожидается до 30 °C. Такая погода сохранится и на выходные.
Синоптики отмечают, что до среды включительно в нашем регионе пройдут небольшие дожди. С 20 июня ожидается малооблачная погода.
Так что рекомендуем к выходным выбираться поближе к водоемам. Где в Туле можно позагорать и искупаться, смотрите в нашем обзоре здесь.