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В Туле пройдет «Цифровой прорыв»

В Туле пройдет «Цифровой прорыв»

400 лучших участников по всей стране получат возможность стать обладателями гранта на сумму 200 млн рублей.

22-23 июня в Туле пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Тульская область стала одним из 40 регионов проведения конкурса. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и направлено на выявление талантов и формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны.

На площадке ТулГУ будут соревноваться IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в сфере цифровой экономики из Тульской, Калужской, Смоленской и Рязанской областей.

Победители регионального этапа конкурса смогут принять участие в финальном хакатоне, который состоится в сентябре.

400 лучших участников по всей стране получат возможность стать обладателями гранта на развитие проекта от «Фонда содействия инновациям», который составляет 200 млн рублей, а 20 команд-финалистов смогут выиграть денежный приз из общего фонда.

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сегодня, в 15:44 +2
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