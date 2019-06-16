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Тульская команда по велоспорту победила на первенстве России
Фото: instagram.com/marathontulateam.

Тульская команда по велоспорту победила на первенстве России

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге проходит первенство России по велоспорту на треке. Среди юниоров (19−22 года) в финале командного спринта победила тульская команда Marathon-Tula. Дмитрий Нестеров, Алексей Носов, Павел Ростов, Даниил Комков завоевали золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Наши гонщики проехали три круга (750 метров) с результатом 43,687 с.

Поздравляем наших ребят!

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