Кто должен с 1 июля 2019 года применять онлайн-кассы
Государственная Дума РФ 23 мая 2019 года приняла в третьем чтении изменения к действующему федеральному закону об использовании ККТ.
1 июля 2019 года обязанность применения ККТ возникает у организаций и индивидуальных предпринимателей:
- ИП на ЕНВД и Патенте, которые реализуют товары (не собственного производства) и не имеют наемных работников;
- предприниматели на ЕНВД и Патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и имеют наемных работников;
- организации и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (в том числе транспортные организации при продаже билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства);
- ИП, которые осуществляют деятельность через торговые автоматы (вендинг).
Государственная Дума РФ 23 мая 2019 года приняла в третьем чтении изменения к действующему федеральному закону об использовании ККТ. Согласно этим нововведениям отдельные категории предпринимателей получат право работать без ККТ до 1 июля 2021 года и будут введены льготы по использованию ККТ.
Воспользоваться отсрочкой по применению ККТ в работе до 1 июля 2021 года смогут индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников:
- продают товары исключительно собственного производства,
- выполняют работы или оказывают услуги.
Как только у ИП появляются наемные сотрудники, предприниматели должны в течение 30 дней после заключения трудового договора зарегистрировать ККТ.
Необходимо отметить, что в случае реализации права на отсрочку применения контрольно-кассовой техники (до 01.07.2021 года) такие индивидуальные предприниматели не получат налоговый вычет по приобретению контрольно-кассовой техники.
В проекте поправок к федеральному закону об использовании ККТ, отражены в том числе, все возможности выдачи чека как с размещением кассы в транспортном средстве, так и с использованием удаленной кассы.
Перевозчики могут:
- если онлайн-касса находится в транспортном средстве — выдать бумажный или электронный чек по пожеланию пассажира в момент расчета;
- если используется удаленная касса — выдать пассажиру билет, где будет указан уникальный код или ссылка, по которому он сможет не позже этого же дня получить электронный чек;
- если есть законодательно утвержденный БСО, то размещать на нем реквизиты кассового чека (QR-код или дату, время расчета, номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) и выдавать его в момент расчета;
- отображать QR-код с дисплея мобильного телефона или смартфона в момент расчета;
- отправлять пассажиру в момент расчета на телефон или электронную почту реквизиты чека.
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