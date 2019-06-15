Кто должен с 1 июля 2019 года применять онлайн-кассы

Государственная Дума РФ 23 мая 2019 года приняла в третьем чтении изменения к действующему федеральному закону об использовании ККТ.

1 июля 2019 года обязанность применения ККТ возникает у организаций и индивидуальных предпринимателей:

ИП на ЕНВД и Патенте, которые реализуют товары (не собственного производства) и не имеют наемных работников;

предприниматели на ЕНВД и Патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и имеют наемных работников;

организации и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (в том числе транспортные организации при продаже билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства);

ИП, которые осуществляют деятельность через торговые автоматы (вендинг).

Государственная Дума РФ 23 мая 2019 года приняла в третьем чтении изменения к действующему федеральному закону об использовании ККТ. Согласно этим нововведениям отдельные категории предпринимателей получат право работать без ККТ до 1 июля 2021 года и будут введены льготы по использованию ККТ.

Воспользоваться отсрочкой по применению ККТ в работе до 1 июля 2021 года смогут индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников:

продают товары исключительно собственного производства,

выполняют работы или оказывают услуги.

Как только у ИП появляются наемные сотрудники, предприниматели должны в течение 30 дней после заключения трудового договора зарегистрировать ККТ.

Необходимо отметить, что в случае реализации права на отсрочку применения контрольно-кассовой техники (до 01.07.2021 года) такие индивидуальные предприниматели не получат налоговый вычет по приобретению контрольно-кассовой техники.

В проекте поправок к федеральному закону об использовании ККТ, отражены в том числе, все возможности выдачи чека как с размещением кассы в транспортном средстве, так и с использованием удаленной кассы.

Перевозчики могут: