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«Экопатруль» начал борьбу с мусором в Тульской области

«Экопатруль» начал борьбу с мусором в Тульской области

14 июня в Тульской области стартовал «Экопатруль». Проект инициировала молодежь: волонтеры и ребята из «Молодой Гвардии Единой России».

Первой акцией нового движения стала очистка от мусора городского пляжа Новомосковска.

Жарким вечером в пятницу, на пляж приходят искупаться. Но ребята в синих майках и банданах, с надписью «Экопатруль» оказались на берегу Урванского водоёма в Новомосковске, чтобы убрать накопившийся мусор. 

Никита Бурвиков

Никита Бурвиков

- Проблема экологии одна из самых актуальных для жителей нашего региона, - говорит руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков. – На заседании штаба по вопросам ЖКХ губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил молодежи активно взяться за наведение чистоты в родном крае. Ответом на инициативу главы региона стало создание «Экопатруля». Он будет выявлять несанкционированные  свалки, приводить в порядок дворовые территории, парки и пляжи. И конечно, пропагандировать бережное отношение к природе.

 

Работа началась. Песок на пляже относительно чист, хотя и в нем может скрываться алюминиевая банка или окурок. Зато в окрестных кустах, на прибрежной тропинке, целые залежи мусора. Кто-то стыдливо собрал остатки своего пикника в кучу, кто-то – просто кинул на тропу.

Пивная бутылка, бывшая упаковка чипсов – их выбросили недавно. И тут же, в двух шагах, темная, обгорелая, обвитая прошлогодней травой бутыль. Неужели есть люди, думающие, что стеклянная бутылка сгорит в костре, как спичечный коробок? 

Участники «Экопатруля» в буквальном смысле этого слова прочёсывают берег. Парней и девушек – поровну, и это хорошо. Зоркий девичий глаз увидит стекляшку, которая надеется укрыться в траве. Когда же в мешок набрался десяток бутылок, да еще другой тяжелый мусор – тут нужны мужские руки.

Анастасия Рыжкова

Анастасия Рыжкова

- Я уже участвовала в экологических проектах, - говорит  студентка ТулГу, член Молодежного парламента Анастасия Рыжкова.  Мы организовали сбор пластиковых крышек, вырученные деньги переводили в Детскую областную клиническую больницу, в Фонд помощи тяжело больным детям «Жизнь». За время существования проекта «Помоги природе делом» появилось много друзей и соратников, как в Туле, так и в других районах. И когда стало известно, что ребята в Новомосковске готовы очистить городской пляж, новое движение решило им помочь, и с организацией, и с инвентарём. Сегодня мы проводим первый субботник. Это и подготовка к следующим акциям, и важное, доброе дело. Ребята не просто убирают замусоренный берег водоёма. Они подают пример бережного отношения к природе. И взрослым, и, что особенно важно, детям. Вряд ли кто-нибудь из отдыхающих, увидев, как мы работаем, кинет банку на песок.

Галерея
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 1
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 2
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 3
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 4
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 5
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 6
Тульский «Экопатруль» начал борьбу с мусором, Фото: 7
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Действительно, отдыхающие подходят к ребятам, спрашивают, что такое «Экопатруль». Кто-то даже присоединился – показал на остатки металлического мангала в кустах. Спрашивал координаты движения. Этим вечером «Экопатруль» приобрел  новых друзей, а может и участников.

В начале, когда ребята увидели, сколько мешков для мусора припасено, некоторые впали в скепсис – да тут на виду лишь две-три банки, окурки и фантики. Но не прошло и двух часов, как десять мешков на 60 литров были наполнены почти под завязку. Поднять – только крепкому парню.

Руслан Иванушкин

Руслан Иванушкин

- Мы пришли сюда, чтобы освободить берег нашего водоёма от мусора, - говорит Руслан Иванушкин, окончивший в этом году 11-й класс. – Я сам убираю мусор, если его вижу. И очень рад, что нашел единомышленников.

 

Под конец – фотография на память. Впереди – новые акции. Задача их проста и благородная – сделать Тульскую область чистым, зеленым регионом.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:11 −1
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