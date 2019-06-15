При тушении пожара на ул. Курковой в Туле обнаружили труп

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Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 15 июня, в доме № 11 на ул. Курковой в Туле загорелась квартира на пятом этаже. Вызванные соседями пожарные прибыли через несколько минут. Чтобы проникнуть в жилище из окон которого шел дым, им пришлось использовать автолестницу, а также вскрывать дверь.

«Сообщение о происшествии поступило в 10.37. На место были направлены три автоцистерны, одна автолестница и городская служба пожаротушения. В квартире сгорели постельные принадлежности, общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра», - подтвердил информацию о происшествии руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

В ходе тушения пожара обнаружили труп, по предварительным данным, хозяина квартиры. На момент публикации новости на месте происшествия работают огнеборцы и сотрудники полиции. Причину возгорания предстоит установить специалистам.