Туляки из Нижней Китаевки: «У нас жилая зона, а не автомобильная дорога!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Идеальным решением будет строительство дороги в стороне населенного пункта, но жители уже согласны и просто перегородить уже имеющийся путь.

В редакцию Myslo обратились жители Нижней Китаевки: некогда спокойная деревня превратилась в полноценную магистраль. Их дома оказались теперь буквально на обочине автодороги. Слева от деревни проходит проселочная дорога через поле, она ведет к кладбищу, и мимо него можно выехать в 5-й Лихвинский проезд. Но автомобилисты предпочитают двигаться через населенный пункт – дорога-то короче получается!

Наталья Архипова – У покойников «зона отчуждения», и там нельзя рядом дорогу прокладывать, а нам (нас 200 человек), можно пылью дышать каждый день и бояться за своих детей, которые выходят гулять на улицу! – возмущается жительница Нижней Китаевки Наталья Архипова.

Поток транспорта в деревню устремился после того, как рядом с их домами начал строиться микрорайон «Новая Тула». До этого все пользовались объездной дорогой, а теперь все норовят сократить путь мимо жилых домов. Тротуара в деревне не было никогда, дорога когда-то была отсыпана щебнем, но сейчас его уже практически не видно – колеса вдавили его в землю. Теперь каждая проезжающая машина поднимает огромное облако пыли.

Распиленные бревна лежат вдоль дороги на протяжении всей деревни. Это не местное «декоративное украшение», а способ оградить хоть пару метров перед домом от автомобильных колес. В противном случае, выходя из калитки, жители сразу же оказываются на проезжей части.

Роман Бросов – Десять лет назад, когда я покупал здесь дом, в конце деревни лежала плита: дорога для выезда была перекрыта. А сейчас плиту убрали и все, кто хочет коротким путем попасть в Мясново, едут через нас. Мы несколько раз обращались в администрацию, но добились только установки знака, запрещающего проезд большегрузам. Но они не обращают на этот знак никакого внимания, – добавляет Роман Бросов. – Скоростной режим многие не соблюдают: тут же нет ни камер, ни сотрудников ГИБДД.

В Нижней Китаевке есть две небольшие детские площадки, обе расположены вблизи дороги. Когда по деревне ездили только «свои», такое соседство не вызывало повода для беспокойства. Теперь же, когда поток машин вырос в разы, жителям страшно отпускать детей на улицу.

– Мы несколько раз обращались в администрацию города с просьбой доделать начатую от «Новой Тулы» дорогу, но нам отвечают, что возле кладбища прокладывать дорогу нельзя. А через деревню, получается, можно?! Похоже, что при проектировании микрорайона «Новая Тула» там должна была проходить дорога, иначе зачем тогда асфальтировали этот поворот, ведущий на грунтовку? Но нам объясняют, что там какие-то коммуникации проходят... Но и по деревне они проходят! – сказал Роман Бросов.

– Мы воду проводили к домам за свой счет, сети не стоят на балансе у местных властей. И если что случится, ремонтировать их мы будем за свой счет. Когда прокладывали трубы, естественно, никто не учитывал такой нагрузки: даже и мыслей не было, что тут будут ездить большегрузы! – возмущается Наталья Архипова.

Жители говорят: если руководство города считает, что необходимо разгрузить Калужское шоссе, пусть тогда строят в деревне нормальную дорогу. Безопасную и качественную, с асфальтовым покрытием и тротуарами. Или делают объездной путь рядом с кладбищем. Тем более что проселочная дорога там уже есть:

А если в бюджете нет денег на эти цели, то жители просят закрыть выезд из деревни в Лихвинский проезд.