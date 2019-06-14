Администрация Тулы обещает не закрывать вечернюю школу
Официальный комментарий на публикацию прислали из пресс-службы городской власти.
Напомним, сегодня Myslo написал о возможном закрытии Тульской вечерней школы. В редакцию обратились родители учеников.
Приводим ответ администрации полностью:
– Администрацией города Тулы принято решение о проведении капитального ремонта здания по адресу ул. Зорге, 29, в котором располагается МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа города Тулы», в 2020-2021 гг. В настоящее время здание в полном объеме не используется, капитальный ремонт здания с момента постройки не проводился, возможная плановая наполняемость помещений почти в два раза превышает фактическую. На территории школы отсутствует спортивная площадка, для проведения занятий физической культурой используется приспособленное под спортивный зал помещение, питание осуществляется путем доставки организацией-оператором.
Запланированные мероприятия позволят открыть дополнительные места, что актуально для территории данного округа, а также создать условия обучения, полностью соответствующие современным требованиям. В частности, запланированы работы по организации пищеблока полного цикла, обустройству раздевалок спортивного зала, капитальный ремонт сетей, медицинского кабинета, обустройство спортивной площадки, перепланировка входной группы и раздевалки, увеличение вместимости кабинетов.
Закрытие МБОУ ВОШ не предполагается. На момент проведения капитального ремонта здания обучающихся и педагогический персонал планируется разместить в здании МБОУ «Центр образования № 45» по адресу ул. Макара Мазая, 13, при сохранении всех форм обучения (очная, очно-заочная), комплектования классов и закрепления классных руководителей. Сокращение педагогического состава не планируется.