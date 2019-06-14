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В аварии в Чернском районе пострадала 7-летняя девочка

В аварии в Чернском районе пострадала 7-летняя девочка

О дорожном происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

13 июня в 14.30 на 19-м километре автодороги «Чернь – Медведки» Чернского района произошло ДТП. 
 
Мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем «Сеаз 11113», по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет.
 
В результате аварии несовершеннолетний пассажир автомобиля «Сеаз» – девочка 2012 года рождения – получила телесные повреждения.
 
В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:10 +1
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Место
Чернский район

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