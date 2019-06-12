Представители Тульской области приняли участие во всероссийском совещании по долевому строительству

Масштабное совещание организовал Минстрой России.

На совещании обсуждались изменения в действующем российском законодательстве, касающиеся перехода строительной отрасли на проектное финансирование с использованием счетов эскроу и формирования соответствующих компетенций у банков и застройщиков. Также были представлены лучшие практики субъектов страны по завершению строительства проблемных объектов.

Напомним, с 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую.

Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках — эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

В совещании Минстроя приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, его заместитель Элеонора Шевченко, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко.