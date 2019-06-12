новости
новости
Регистрация
Представители Тульской области приняли участие во всероссийском совещании по долевому строительству
Фото из архива Myslo.

Представители Тульской области приняли участие во всероссийском совещании по долевому строительству

11 июня в Москве состоялось совещание по вопросам перехода на новые правила привлечения средств граждан при строительстве жилья.

Масштабное совещание организовал Минстрой России.

На совещании обсуждались изменения в действующем российском законодательстве, касающиеся перехода строительной отрасли на проектное финансирование с использованием счетов эскроу и формирования соответствующих компетенций у банков и застройщиков. Также были представлены лучшие практики субъектов страны по завершению строительства проблемных объектов.

Напомним, с 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую.

Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках — эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

В совещании Минстроя приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, его заместитель Элеонора Шевченко, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 22:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
эскроу-счетадолевое строительствожильесовещаниеМинстрой
Место
Москва

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» выходит из отпуска
«Арсенал» выходит из отпуска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.