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«Арсенал» выходит из отпуска
По информации ПФК «Арсенал». Фото ПФК «Арсенал»

«Арсенал» выходит из отпуска

Оружейники определились с соперниками по контрольным матчам на сборах в Туле и Австрии.

Из отпуска туляки возвращаются 14 июня. Первый, втягивающий сбор продлится две недели. Арсенальцы проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш». В рамках тульского этапа подготовки «красно-желтые сыграют два контрольных матча. 20 июня туляки встретятся с курским «Авангардом», а 23 июня примут в Туле «Луч-Энергию» из Владивостока. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Арсенал».

Второй сбор пройдет в хорошо знакомом нам австрийском Лиенце с 27 июня по 7 июля. За это время команда проведет 3 контрольные встречи. 29 июня — «Аустрия Клагенфурт» (Австрия), 2 июля — «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — чемпион Австрии футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург».

Молодежный состав ПФК «Арсенал» первый сбор также проведет дома, на стадионе в поселке Косая Гора. 27 июня дублеры отправятся в Беларусь: до 7 июля они будут готовиться на базе ФК «Минск».

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