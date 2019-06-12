Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 13 июня: жара уходит

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 3 мм за сутки), местами гроза. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха по области ночью +10…+15°С, днем +19…+24°С. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.