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МЧС предупреждает туляков о грозе и усилении ветра
Image by skeeze from Pixabay

МЧС предупреждает туляков о грозе и усилении ветра

Метеопредупреждение актуально до вечера 9 июня.

В ближайшие 1−3 часа (по состоянию на 11.30, — прим. ред.), с сохранением вечером на территории Тульской области ожидается гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12−17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .
 
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила поведения при прохождении грозового фронта.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:59 +3
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