МЧС предупреждает туляков о грозе и усилении ветра

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В ближайшие 1−3 часа (по состоянию на 11.30, — прим. ред.), с сохранением вечером на территории Тульской области ожидается гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12−17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды .