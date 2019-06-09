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Пострадавшая в крупном ДТП на пр. Ленина в Туле девушка скончалась
Фото и видео Сергея Старикова

Пострадавшая в крупном ДТП на пр. Ленина в Туле девушка скончалась

Травмы, которые получила 19-летняя водитель Hyundai Accent, оказались несовместимы с жизнью.

Медики не смогли спасти жизнь 19-летней девушке, которая находилась в попавшем накануне вечером в ДТП автомобиле Hyundai Accent. Полученные ей травмы оказались несовместимы с жизнью.
 
Напомним, вечером, 8 июня, на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, следовавшая вниз по пр. Ленина водитель Hyundai Accent, 19-летняя девушка, повернула налево, хотя в данном месте установлен знак, который предписывает следовать либо прямо, либо поворачивать направо. В результате этого в нее на приличной скорости влетел Mini Cooper, за рулем которого находился 25-летний мужчина.
 

 
Сила столкновения была такова, что искореженный Hyundai буквально взлетел на цветочную клумбу у дороги, а вторая машина по инерции проскочила около 20−30 метров, после чего развернулась в противоположном направлении.
 
Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 1
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 2
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 3
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 4
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 5
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 6
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 7
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 8
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 9
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 10
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 11
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 12
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 13
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 14
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 15
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 16
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 17
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 18
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 19
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 20
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 21
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 22
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 23
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу, Фото: 24
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:59 0
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