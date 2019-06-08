Вымогательство, взятки и мошенничество: Куда пожаловаться на судебного пристава?
11 июня в УФССП России по Тульской области состоится «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией
11 июня 2019 года в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией, а также профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц Управления.
Позвонив по телефону (4872) 33−47−40, вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:
- о превышении должностных полномочий;
- о злоупотреблении должностными полномочиями;
- о самоуправстве;
- о присвоении и растрате;
- о вымогательстве;
- о получении взятки;
- о мошенничестве;
- о служебном подлоге;
- о причинении имущественного ущерба;
- о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.
Звонки будут приниматься 11 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.
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