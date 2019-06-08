Вымогательство, взятки и мошенничество: Куда пожаловаться на судебного пристава?

11 июня в УФССП России по Тульской области состоится «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией

11 июня 2019 года в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией, а также профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц Управления.

Позвонив по телефону (4872) 33−47−40, вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:

о превышении должностных полномочий;

о злоупотреблении должностными полномочиями;

о самоуправстве;

о присвоении и растрате;

о вымогательстве;

о получении взятки;

о мошенничестве;

о служебном подлоге;

о причинении имущественного ущерба;

о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

Звонки будут приниматься 11 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.