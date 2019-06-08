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Вымогательство, взятки и мошенничество: Куда пожаловаться на судебного пристава?

Вымогательство, взятки и мошенничество: Куда пожаловаться на судебного пристава?

11 июня в УФССП России по Тульской области состоится «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией

11 июня 2019 года в УФССП России по Тульской области для граждан будет работать «горячая линия» по вопросам борьбы с коррупцией, а также профилактики нарушений действующего законодательства со стороны должностных лиц Управления.

Позвонив по телефону (4872) 33−47−40, вы можете сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений, в частности:

  • о превышении должностных полномочий;
  • о злоупотреблении должностными полномочиями;
  • о самоуправстве;
  • о присвоении и растрате;
  • о вымогательстве;
  • о получении взятки;
  • о мошенничестве;
  • о служебном подлоге;
  • о причинении имущественного ущерба;
  • о халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.

Звонки будут приниматься 11 июня 2019 года с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.

 

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