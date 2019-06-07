Отпуск под угрозой срыва: как тулякам проверить свои долги

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области в преддверии отпускного периода рекомендует гражданам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок, транспортные средства, погасить долги по имущественным налогам физических лиц.

Проверить наличие налоговой задолженности можно на сайте ФНС России воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Там же можно произвести оплату и распечатать квитанции. В любой налоговой инспекции области, при предъявлении паспорта, вам представят информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, сведения можно также получить на портале госуслуг и в ближайшем МФЦ. Наличие исполнительных производств можно проверить на сайте региональной службы судебных приставов в «Банке данных исполнительных производств».

Оплатить налоги, не выходя из дома, поможет линейка сервисов «Оплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Данный ресурс служит точкой входа, с которой можно перейти по ссылке на все сервисы официального сайта ФНС России, которые позволят сформировать платежный документ и оплатить в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России.

При несвоевременной уплате налогов, пени рассчитываются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ – это 8,82% годовых. Рассмотрение заявления Инспекции мировыми судьями и вынесение судебного приказа увеличивает сумму долга на размер госпошлины.

После направления судебного приказа возбуждается исполнительное производство – с должника могут взыскать еще и исполнительский сбор (7% от суммы взыскания, но не менее тысячи рублей).

В ходе исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость. Так же блокируются и банковские счета.

Кроме того, приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга – это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль. Отпуск для неплательщика тоже окажется под угрозой срыва – ему могут запретить выезд за пределы страны.

Во избежание неприятных последствий рекомендуем налогоплательщикам своевременно исполнять налоговые обязательства и заранее отслеживать возникновение налоговой задолженности.