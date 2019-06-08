Алексинский каратист стал чемпионом России

Тульскую область в ветеранской категории представил алексинец, обладатель 4 дана по каратэ, мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель СК «Тяжпромарматура» Александр Моисеев. Об этом сообщают Вести-Алексин.



В состязаниях приняли участие 278 сильнейших спортсменов из разных уголков страны. На протяжении двух дней они боролись за звание лучших бойцов. При этом соревнования стали отборочными для формирования сборной команды России, которая примет участие в чемпионате Мира в Казахстане.



В финале соревнований алексинец Александр Моисеев встретился с сильнейшим соперником из Чеченской республики — Магомедом Булатовым. После упорного сражения, нашему земляку удалось забрать победу, став чемпионом страны.