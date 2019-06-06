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Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня

Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лейтейзена, 8, 6, 10,
  • ул. Чапаева, 140,
  • ул. Калинина, 7,
  • ул. Кирова, 12, 14, 16, 19,
  • ул. Плеханова, 132, 134,
  • ул. Вяземская, 8, 10,
  • пр-т Ленина, 88,
  • ул. Мира, 60, 62,
  • ул. Рязанская, 38, 40,
  • ул. Менделеевская, 11,
  • ул. Сурикова, 15, 2, 19, 29, 21, 23, 25,
  • ул. Ползунова, 7-9,
  • ул. Оружейная, 58-а, 54, 56,
  • 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
  • пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 92-122.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +3
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