Какие улицы Тулы будут обесточены 7 июня
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Революции, 12,
- ул. Лейтейзена, 8, 6, 10,
- ул. Чапаева, 140,
- ул. Калинина, 7,
- ул. Кирова, 12, 14, 16, 19,
- ул. Плеханова, 132, 134,
- ул. Вяземская, 8, 10,
- пр-т Ленина, 88,
- ул. Мира, 60, 62,
- ул. Рязанская, 38, 40,
- ул. Менделеевская, 11,
- ул. Сурикова, 15, 2, 19, 29, 21, 23, 25,
- ул. Ползунова, 7-9,
- ул. Оружейная, 58-а, 54, 56,
- 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
- ул. Песчаная, 1-18,
- ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122.
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