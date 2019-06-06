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В Суворове осудили пенсионерку-аферистку, обманувшую участников конкурса «Новая звезда»
Фото из архива MySlo

В Суворове осудили пенсионерку-аферистку, обманувшую участников конкурса «Новая звезда»

70-летнюю Ольгу Панкову приговорили к лишению свободы за мошенничество и использование фальшивых документов.

В Суворовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении пенсионерки Ольги Панковой, которая признана виновной в мошенничестве и использовании заведомо подложного документа.  Летом прошлого года женщина решила «развести» кандидатов, не прошедших конкурсный отбор для участия во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда».

Для этого она разыграла настоящий спектакль, в котором сама сыграла сразу несколько ролей – со своими жертвами мошенница общалась от имени 37-летнего мужчины-продюсера и выдавала себя за сотрудницу Минобороны. Она предложила конкурсантам за вознаграждение «помочь» принять участие в конкурсе. Мы подробно писали об этой истории здесь.

Деньги жертвы переводили на банковскую карту. От троих конкурсантов Панкова получила 27 тысяч рублей. После задержания мошенница предъявила полицейским паспорт на чужую фамилию, в который вклеила свою фотографию. Как выяснилось, пожилая женщина почти 10 лет находилась в розыске.

По совокупности преступлений суд приговорил злоумышленницу к одному году и 35 дням лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии-поселении, до вступления приговора в силу Ольга Панкова будет находиться под стражей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +2
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