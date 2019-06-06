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В День России в Алексине состоится турнир по боксу

В День России в Алексине состоится турнир по боксу

Соревнования пройдут на центральной площади города.

В среду, 12 июня, в рамках празднования Дня России Федерация бокса Тульской области и Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» при поддержке администрации Алексина проведут на центральной площади города «ДК им. Бондаря» областной турнир по боксу.

В нём примут участие спортсмены в возрасте от 12 лет и старше. Цель соревнований – популяризация и развитие олимпийского спорта. В рамках соревнований пройдут выступления творческих коллективов. Кроме того, свои навыки участникам и зрителям продемонстрируют представители разных направлений единоборств.

Торжественное открытие турнира состоится в 13.30. Вход свободный.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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Тульская областьАлексин

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