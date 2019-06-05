Бывший зампрокурора Тульской области стал прокурором Москвы
Мосгордума согласовала представленную генпрокурором РФ кандидатуру Дениса Геннадьевича Попова.
Столичный парламент одобрил кандидатуру Дениса Попова на должность столичного прокурора. Уставом города Москвы согласование кандидатуры на должность прокурора города Москвы отнесено к компетенции Мосгордумы.
Денис Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года. Прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы до прокурора: с августа 2012 года был первым заместителем прокурора Тульской области; с ноября 2015 года по февраль 2018-го — прокурором Хакасии. В феврале 2018 года был назначен прокурором Дагестана.
За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
– Возможное назначение на должность прокурора Москвы для меня, безусловно, является очень важным этапом в работе и в жизни. Это элемент серьезного доверия со стороны руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое я постараюсь оправдать, а также возможность применить профессиональные качества и знания в деле защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.
По итогам тайного голосования кандидатура Дениса Геннадьевича Попова была согласована столичными парламентариями.