Бывший зампрокурора Тульской области стал прокурором Москвы

Фото duma.mos.ru

Столичный парламент одобрил кандидатуру Дениса Попова на должность столичного прокурора. Уставом города Москвы согласование кандидатуры на должность прокурора города Москвы отнесено к компетенции Мосгордумы.

Денис Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года. Прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы до прокурора: с августа 2012 года был первым заместителем прокурора Тульской области; с ноября 2015 года по февраль 2018-го — прокурором Хакасии. В феврале 2018 года был назначен прокурором Дагестана.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Денис Попов:

– Возможное назначение на должность прокурора Москвы для меня, безусловно, является очень важным этапом в работе и в жизни. Это элемент серьезного доверия со стороны руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которое я постараюсь оправдать, а также возможность применить профессиональные качества и знания в деле защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.

По итогам тайного голосования кандидатура Дениса Геннадьевича Попова была согласована столичными парламентариями.