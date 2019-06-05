Следственный комитет проверит информацию о конфликте тульского фермера и полиции

После публикаций в СМИ и социальных сетях следователи заинтересовались инцидентом в Ясногорском районе.

Суть конфликта Ясногорского фермера из села Богословское и местных правоохранителей можно прочитать здесь.

Сегодня региональный Следственный комитет сообщил, что в ведомстве также проводят проверку.

«По данному факту руководителем следственного управления А.Ю. Стариковым инициировано проведение процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в Ясногорском межрайонном следственном отделе. В рамках проверки будут тщательно установлены и проверены все обстоятельства произошедшего, проверены все доводы пострадавшего, а также дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в СК.

Ранее фермер из Ясногорского района Георгий Афанасьев пожаловался на действия сотрудников местной полиции, которые искали у него на территории мигрантов-рабочих, а впоследствии доставили самого фермера в отдел местной полиции.