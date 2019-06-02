Валерий Шерин принял участие в открытии фестиваля «Среднерусская возвышенность»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

По мнению первого заместителя губернатора, с каждым годом это место становится все более привлекательным для туристов.

Накануне первый заместитель губернатора — председатель правительства Валерий Шерин посетил международный туристический комплекс «Золотой город» в Веневском районе.

В этом году здесь планируется строительство дополнительных объектов размещения и питания и парка экстремальных аттракционов. В частности, здесь хотят возвести самую большую в Европе американскую горку, парк детских аттракционов, парк динозавров и картинг. Этот инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, сейчас на территории комплекса находятся гостиница, рестораны, буддийский храм, лесопарковая зона «Китайский императорский парк», а также уникальная фестивальная площадка. Последняя работает с мая по сентябрь и вмещает 20 тысяч человек единовременно.

1 июня в «Золотом городе» состоялось открытие третьего сезона фестиваля «Среднерусская возвышенность».

«Туристический комплекс «Золотой город» — один из крупнейших инвестпроектов в сфере туризма и самая масштабная фестивальная площадка в нашем регионе. С каждым годом это место становится всё более привлекательным для туристов. Уверен, этот фестиваль станет одним из самых ярких событий летнего сезона в Тульской области», — сказал Валерий Шерин на церемонии открытия.

В течение всего лета по выходным российские и мировые звезды будут давать концерты для гостей фестиваля.

Хэдлайнерами первого вечера стали сразу несколько европейских звезд: итальянский певец и композитор Pupo, Sheyla Bonnick из «Bonney M» и Natasha Wright из «La Bouche».

Также в этом году в фестивальной программе примут участие такие зарубежные исполнители, как «Secret Service», Mahmut Orhan, Sandra, Tanya Evans, «Joy» и другие. Запланированы выступления и российских звезд — Варвары, Натальи Гулькиной, групп «На-На», «Кар-Мэн».

По информации организаторов, за два года работы фестиваль посетили 120 тысяч человек.