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Валерий Шерин принял участие в открытии фестиваля «Среднерусская возвышенность»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Валерий Шерин принял участие в открытии фестиваля «Среднерусская возвышенность»

По мнению первого заместителя губернатора, с каждым годом это место становится все более привлекательным для туристов.

Накануне первый заместитель губернатора — председатель правительства Валерий Шерин посетил международный туристический комплекс «Золотой город» в Веневском районе.
 
В этом году здесь планируется строительство дополнительных объектов размещения и питания и парка экстремальных аттракционов. В частности, здесь хотят возвести самую большую в Европе американскую горку, парк детских аттракционов, парк динозавров и картинг. Этот инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году.
 

 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, сейчас на территории комплекса находятся гостиница, рестораны, буддийский храм, лесопарковая зона «Китайский императорский парк», а также уникальная фестивальная площадка. Последняя работает с мая по сентябрь и вмещает 20 тысяч человек единовременно.
 

 
1 июня в «Золотом городе» состоялось открытие третьего сезона фестиваля «Среднерусская возвышенность».
 
«Туристический комплекс «Золотой город» — один из крупнейших инвестпроектов в сфере туризма и самая масштабная фестивальная площадка в нашем регионе. С каждым годом это место становится всё более привлекательным для туристов. Уверен, этот фестиваль станет одним из самых ярких событий летнего сезона в Тульской области», — сказал Валерий Шерин на церемонии открытия.
 

 
В течение всего лета по выходным российские и мировые звезды будут давать концерты для гостей фестиваля.
 
Хэдлайнерами первого вечера стали сразу несколько европейских звезд: итальянский певец и композитор Pupo, Sheyla Bonnick из «Bonney M» и Natasha Wright из «La Bouche».
 
Также в этом году в фестивальной программе примут участие такие зарубежные исполнители, как «Secret Service», Mahmut Orhan, Sandra, Tanya Evans, «Joy» и другие. Запланированы выступления и российских звезд — Варвары, Натальи Гулькиной, групп «На-На», «Кар-Мэн».
 
По информации организаторов, за два года работы фестиваль посетили 120 тысяч человек.
 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:12 +5
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Место
Веневский районТульская область

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