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В Щекино ревнивой жене грозит 10 лет колонии
Image by Fifaliana Joy from Pixabay

В Щекино ревнивой жене грозит 10 лет колонии

Женщина ударила своего мужа ножом в живот.

Заместитель щенкинского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летней Р. Женщина обвиняется по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
 
«Следствием установлено, что 27.01.2019 между Р., находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее мужем произошла ссора на почве ревности. В ходе ссоры Р. взяла кухонный нож и умышленно нанесла мужу один удар в область живота, причинив ему своими действиями тяжкий вред здоровью, а именно колото-резаную рану, проникающую в брюшную полость», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:13 +4
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Место
Щекинский районТульская область

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