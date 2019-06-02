В Щекино ревнивой жене грозит 10 лет колонии

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Заместитель щенкинского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летней Р. Женщина обвиняется по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

«Следствием установлено, что 27.01.2019 между Р., находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее мужем произошла ссора на почве ревности. В ходе ссоры Р. взяла кухонный нож и умышленно нанесла мужу один удар в область живота, причинив ему своими действиями тяжкий вред здоровью, а именно колото-резаную рану, проникающую в брюшную полость», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.