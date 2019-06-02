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В Киреевске пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа
Фото из архива Myslo

В Киреевске пьяный мужчина выпал из окна третьего этажа

Мужчина госпитализирован с травмами головы и переломом носа.

Как стало известно Myslo, вечером минувшей пятницы в Киреевскую ЦРБ доставили местного 38-летнего жителя. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и алкогольное опьянение.
 
Предполагается, что пострадавший получил повреждения при падении из окна своей квартиры на третьем этаже, в одном из домов на ул. Ленина в Киреевске.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:59 +1
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