На Казанской набережной в Туле установили стального коня из 14 тысяч букв

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Казанской набережной появились новые арт-объекты – авторские работы мастеров по металлу. «Деревья-бабочки» выполнены с использованием технологии плазменной резки металла. Также на набережной появились лавки в форме бабочек.

Главным сюрпризом для всех посетителей набережной стала фигура коня, изготовленная из 14 тысяч металлических букв русского и латинского алфавитов – отличный объект для любителей селфи!

«Мы делали набережную с большой любовью, чтобы здесь было хорошо и уютно всем – и большим, и маленьким. Позаботились о том, чтобы здесь можно было позаниматься спортом, покататься на карусели, выпить кофе и поесть мороженого. Набережная постепенно обретает свое уникальное лицо – с каждым новым объектом, декоративным элементом она становится интереснее и привлекательнее», – сказал Алексей Дюмин.

По инициативе губернатора в ближайшее время пять новых арт-объектов будут установлены в тульских парках.