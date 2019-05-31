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На Казанской набережной в Туле установили стального коня из 14 тысяч букв
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Казанской набережной в Туле установили стального коня из 14 тысяч букв

Оригинальный арт-объект – подарок Алексея Дюмина тулякам ко Дню защиты детей.

На Казанской набережной появились новые арт-объекты – авторские работы мастеров по металлу. «Деревья-бабочки» выполнены с использованием технологии плазменной резки металла. Также на набережной появились лавки в форме бабочек.

Главным сюрпризом для всех посетителей набережной стала фигура коня, изготовленная из 14 тысяч металлических букв русского и латинского алфавитов – отличный объект для любителей селфи!

«Мы делали набережную с большой любовью, чтобы здесь было хорошо и уютно всем – и большим, и маленьким. Позаботились о том, чтобы здесь можно было позаниматься спортом, покататься на карусели, выпить кофе и поесть мороженого. Набережная постепенно обретает свое уникальное лицо –  с каждым новым объектом, декоративным элементом она становится интереснее и привлекательнее», – сказал Алексей Дюмин.

По инициативе губернатора в ближайшее время пять новых арт-объектов будут установлены в тульских парках.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:41 +2
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Место
ТулаКазанская набережная

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