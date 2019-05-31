Тульские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ и подать документы в колледж в режиме онлайн

Ознакомиться с результатами экзаменов выпускники смогут через 2 недели после их завершения.

Информацию о результатах экзамена выпускники и их родители могут узнать на портале госуслуг. Чтобы посмотреть результаты ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться на портале: ввести данные паспорта, номер телефона и электронную почту.

После этого нужно заполнить заявку на получение информации о результатах проведения экзамена. Портал также позволяет подать заявку на обжалование результатов. После проведения экзамена работы выпускников отправляют на проверку, которая занимает до двух с половиной недель.

С 1 июня в регионе стартует приемная кампания учреждения среднего профессионального образования региона. На портале госуслуг Тульской области работает сервис «Зачисление в колледж». Он позволяет в электронном виде подавать заявления на обучение в колледжах и техникумах региона. Всю информацию от приемной комиссии образовательного учреждения можно будет получить через личный кабинет.