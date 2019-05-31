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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Новомосковске
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Новомосковске

В одной из комнат сгорел диван и шифоньер, закоптились стены и потолок.

В 17.15 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Кукунина в Новомосковске. На место выехали два пожарных расчета и автолестница.

Добравшись до адреса за три минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 17.21. Звеном газодымозащитной службы при помощи автолестницы был спасен человек. Никто не пострадал. 

В результате пожара в одной из комнат сгорели диван и шифоньер, закоптились стены и потолок. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +1
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