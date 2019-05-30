Где в Туле 31 мая отключат электричество
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Мартеновская, 20,
- ул. Гайдара, 14-22 (чётн.),
- ул. Кутузова, 132-140 (чётн.),
- ул. Менделеевская, 11,
- ул. М. Горького, 33,
- пер. Тростянский, 19-41,
- ул. Герцена, 134,
- ул. Демидовская, 170,
- ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 1-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.),
- пос. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2,
- ул. Окская,
- ул. Сафонова, 44-64 (чётн.),
- ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.),
- пос. Трудовой, 51, 85-98, 104, 105-114,
- 2-4-й Баташевские пр-ды,
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 2-в,
- 27-й пр-д, 26-а, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- Мясново: ул. Н. Студёнка, 31-63 (нечётн.), 12-60 (чётн.),
- ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.),
- 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 4-20 (чётн.), 13, 15,
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 2-22 (чётн.),
- ул. Кабакова, 38,
- 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 12-й пр-д, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6,
- 6-й Полюсный пр-д, 18-40 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 25-а, 20-б, 27,
- 10-й Полюсный пр-д, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-м, 2-е, 1-г-л, 23,
- 7-й Полюсный пр-д, 1-12, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 1-а-п, 2-е, 3-33 (нечётн.),
- 8-й пр-д, 1-17,
- 7-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- 8-й Полюсный пр-д, 1-8,
- 9-й пр-д, 1-13.
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