В Тульской области пройдёт День юридической помощи
Все желающие смогут обратиться к специалистам по различным юридическим вопросам.
Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России примет участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи.
Адвокаты Тульской областной адвокатской палаты 31 мая и 1 июня с 10.00 до 14.00 окажут бесплатную юридическую помощь. Предварительная запись проводится по телефонам:
|
Город
|
Телефон
|
Тула, Алексин
|
8(4872)36-38-69
|
Богородицк
|
8(48761)2-28-82
|
Донской
|
8(48746)5-49-08,
|
Ефремов
|
8(48741)6-60-61, 6-79-36
|
Кимовск
|
8(48735)5-90-90
|
Город Киреевск
|
8(48754)6-33-62, 6-33-96
|
Новомосковск
|
8(48762)6-59-15, 6-83-42
|
Узловая
|
8(48731)5-22-66, 5-33-99, 6-54-14
|
Щекино
|
8(48751)5-33-42, 5-12-61
Бесплатную юридическую помощь гражданам 31 мая также окажут сотрудники различных государственных служб и ведомств:
- УФССП России по Тульской области, с 14.00 по 16.00 в структурных подразделениях Управления,
- Тульская областная нотариальная палата, с 9.00 до 18.00, по адресу: ул. Советская, д. 112, 4 этаж,
- Прокуратура Тульской области, с 10.00 до 13.00, в приёмной Общественной палаты Тульской области по адресу: пр. Ленина, д. 49,
- АНО ВО «Институт законоведения и управления ВПА», с 14.00 до 17.00, по адресу: ул. Болдина, д. 98, оф. 608,
- Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), с 9.00 до 16.00, по адресу: пр. Ленина, д. 104,
С 16.00 до 18.00 в юридической клинике Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) будет работать «онлайн-консультирование». Направить вопрос можно по адресу: kolesnikova_tan@mail.ru.
Телефон для предварительной записи: 33-30-10, телефон тематической горячей линии: 33-30-10.
- Юридическая клиника ТулГУ, с 9.00 до 16.00, по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 155, каб. 121. С 16.00 до 18.00 там будет работать «онлайн-консультирование». Вопросы принимаются по адресу: yur.klinika.tulgu@bk.ru
Телефон для предварительной записи: 25-46-16.