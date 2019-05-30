В Тульской области пройдёт День юридической помощи

Все желающие смогут обратиться к специалистам по различным юридическим вопросам.

Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России примет участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи.

Адвокаты Тульской областной адвокатской палаты 31 мая и 1 июня с 10.00 до 14.00 окажут бесплатную юридическую помощь. Предварительная запись проводится по телефонам:

Город Телефон Тула, Алексин 8(4872)36-38-69 Богородицк 8(48761)2-28-82 Донской 8(48746)5-49-08, Ефремов 8(48741)6-60-61, 6-79-36 Кимовск 8(48735)5-90-90 Город Киреевск 8(48754)6-33-62, 6-33-96 Новомосковск 8(48762)6-59-15, 6-83-42 Узловая 8(48731)5-22-66, 5-33-99, 6-54-14 Щекино 8(48751)5-33-42, 5-12-61

Бесплатную юридическую помощь гражданам 31 мая также окажут сотрудники различных государственных служб и ведомств:

УФССП России по Тульской области, с 14.00 по 16.00 в структурных подразделениях Управления,

Тульская областная нотариальная палата, с 9.00 до 18.00, по адресу: ул. Советская, д. 112, 4 этаж,

Прокуратура Тульской области, с 10.00 до 13.00, в приёмной Общественной палаты Тульской области по адресу: пр. Ленина, д. 49,

АНО ВО «Институт законоведения и управления ВПА», с 14.00 до 17.00, по адресу: ул. Болдина, д. 98, оф. 608,

Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), с 9.00 до 16.00, по адресу: пр. Ленина, д. 104,

С 16.00 до 18.00 в юридической клинике Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) будет работать «онлайн-консультирование». Направить вопрос можно по адресу: kolesnikova_tan@mail.ru.

Телефон для предварительной записи: 33-30-10, телефон тематической горячей линии: 33-30-10.

Юридическая клиника ТулГУ, с 9.00 до 16.00, по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 155, каб. 121. С 16.00 до 18.00 там будет работать «онлайн-консультирование». Вопросы принимаются по адресу: yur.klinika.tulgu@bk.ru

Телефон для предварительной записи: 25-46-16.