новости
новости
Регистрация
Тулячки стали чемпионками России по велоспорту тандем-шоссе

Тулячки стали чемпионками России по велоспорту тандем-шоссе

Соревнования проходят в Тамбове.

С 28 по 31 мая в Тамбове проходит чемпионат России по велоспорту тандем-шоссе (спорт слепых). Тульскую область представляют спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта»: женский тандем в составе Евгении Цахиловой, Ольги Никишиной (спортсмен-ведущий), мужской тандем — Денис Сёмушкин, Сергей Попов (спортсмен-ведущий).

В очередной раз наши девушки доказали свое мастерство. Спортсменки завоевали золотую медаль на дистанции 25 км в индивидуальной гонке с результатом 34 мин. 41 с. Временное преимущество перед тандемом, занявшим второе место, — полторы минуты!

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель ГУТО «Центр адаптивного спорта» Валерий Николаевич Кобзаренко. Поздравляем с уверенной победой!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
велоспортспорт слепыхчемпионы России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 31 мая отключат электричество
Где в Туле 31 мая отключат электричество
За пять лет в Тульской области планируют построить 18 детских садов
За пять лет в Тульской области планируют построить 18 детских садов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.