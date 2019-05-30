Тулячки стали чемпионками России по велоспорту тандем-шоссе

С 28 по 31 мая в Тамбове проходит чемпионат России по велоспорту тандем-шоссе (спорт слепых). Тульскую область представляют спортсмены ГУ ТО «Центр адаптивного спорта»: женский тандем в составе Евгении Цахиловой, Ольги Никишиной (спортсмен-ведущий), мужской тандем — Денис Сёмушкин, Сергей Попов (спортсмен-ведущий).

В очередной раз наши девушки доказали свое мастерство. Спортсменки завоевали золотую медаль на дистанции 25 км в индивидуальной гонке с результатом 34 мин. 41 с. Временное преимущество перед тандемом, занявшим второе место, — полторы минуты!

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель ГУТО «Центр адаптивного спорта» Валерий Николаевич Кобзаренко. Поздравляем с уверенной победой!