Где в Туле 30 мая отключат электроэнергию

С 9 до 17 часов свет будет отключен в следующих домах:

ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 28, 36, 20,

ул. Герцена, 50-а,

ул. М. Горького, 25, 23, 29-б,

ул. Н. Руднева, 56, 60, 56-г, 58, 56-б, 56-в, 60-а,

ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 15, 10-б,

ул. Академика Павлова, 1-в,

3-й Южный пр-д, 12,

Н-Медвенский пр-д, 2, 4, 6,

ул. Бондаренко, 10, 8,

Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,

9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),

10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),

ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),

6-й Полюсный пр-д, 11,

11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),

12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,

16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),

17-й пр-д, 1-28,

4-й пр-д, 33-41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.),

3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,

ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 18-а-ж, 7-13 (нечётн.),

ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.),

ул. Рогова, 2, 6, 30, 21, 3-15 (нечётн.),

1-й Клинский пр-д,

ул. В. Краснослободская, 63, 76-а,

2-й пр-д, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а,

ул. Профсоюзная, 16, 15-а,

1-й пр-д, 20-36 (чётн.), 31-49 (нечётн.),

ул. Привокзальная, 6, 8, 10, 12, 5, 9, 20, 26, 28, 32, 38, 44, 24, 60, 36, 7, 62, 64,

ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 84-а, 62-104 (нечётн.),

ул. Н. Студёнка, 62-90 (нечётн.), 65-83 (нечётн.),

ул. Громова, 3, 41-69 (нечётн.), 26-40 (чётн.),

ул. Переходная, 1, 2, 3, 4,

пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),

пер. Кривой, 5-а, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,

ул. Одоевская, 10,

пер. Тростянский, 19-41,

ул. Герцена, 134,

ул. Демидовская, 170,

ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),

ул. Криволученская, 1, 3,

3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.),

ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),

ул. Декабристов, 41-а-51, 55-75 (нечётн.), 54-76, 82-108 (чётн.),

ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

пос. Н-Скуратово, 1-15-а,

пос. Горелки: 13-й Горельский пр-д, 19, 27, 23, 24,

15-й Горельский пр-д, 15.