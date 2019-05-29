Где в Туле 30 мая отключат электроэнергию
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов свет будет отключен в следующих домах:
- ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 28, 36, 20,
- ул. Герцена, 50-а,
- ул. М. Горького, 25, 23, 29-б,
- ул. Н. Руднева, 56, 60, 56-г, 58, 56-б, 56-в, 60-а,
- ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 15, 10-б,
- ул. Академика Павлова, 1-в,
- 3-й Южный пр-д, 12,
- Н-Медвенский пр-д, 2, 4, 6,
- ул. Бондаренко, 10, 8,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
- 6-й Полюсный пр-д, 11,
- 11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.),
- 12-й пр-д, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8,
- 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 1-28,
- 4-й пр-д, 33-41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.),
- 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 18-а-ж, 7-13 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.),
- ул. Рогова, 2, 6, 30, 21, 3-15 (нечётн.),
- 1-й Клинский пр-д,
- ул. В. Краснослободская, 63, 76-а,
- 2-й пр-д, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а,
- ул. Профсоюзная, 16, 15-а,
- 1-й пр-д, 20-36 (чётн.), 31-49 (нечётн.),
- ул. Привокзальная, 6, 8, 10, 12, 5, 9, 20, 26, 28, 32, 38, 44, 24, 60, 36, 7, 62, 64,
- ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 84-а, 62-104 (нечётн.),
- ул. Н. Студёнка, 62-90 (нечётн.), 65-83 (нечётн.),
- ул. Громова, 3, 41-69 (нечётн.), 26-40 (чётн.),
- ул. Переходная, 1, 2, 3, 4,
- пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
- пер. Кривой, 5-а, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
- ул. Одоевская, 10,
- пер. Тростянский, 19-41,
- ул. Герцена, 134,
- ул. Демидовская, 170,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
- ул. Криволученская, 1, 3,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.),
- ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 41-а-51, 55-75 (нечётн.), 54-76, 82-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- пос. Н-Скуратово, 1-15-а,
- пос. Горелки: 13-й Горельский пр-д, 19, 27, 23, 24,
- 15-й Горельский пр-д, 15.
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