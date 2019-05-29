Кадр из видео Ксении Цветковой
В Пролетарском районе Тулы горела трансформаторная подстанция: видео
Пожарным удалось быстро справиться с огнём, никто не пострадал.
Около часа назад в районе улицы Щегловская Засека произошёл серьёзный пожар – загорелась трансформаторная подстанция, территорию вокруг заволокло густым чёрным дымом.
Как стало известно Myslo, возгорание произошло на масляном трансформаторе на территории Комбайнового завода. Пожарным удалось быстро справиться с огнём, никто не пострадал.
Другие статьи по темам
Место