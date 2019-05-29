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В Пролетарском районе Тулы горела трансформаторная подстанция: видео
Кадр из видео Ксении Цветковой

В Пролетарском районе Тулы горела трансформаторная подстанция: видео

Пожарным удалось быстро справиться с огнём, никто не пострадал.

Около часа назад в районе улицы Щегловская Засека произошёл серьёзный пожар – загорелась трансформаторная подстанция, территорию вокруг заволокло густым чёрным дымом.

Как стало известно Myslo, возгорание произошло на масляном трансформаторе на территории Комбайнового завода. Пожарным удалось быстро справиться с огнём, никто не пострадал.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:00 +3
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