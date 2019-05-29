Серийное производство автомобилей Haval в Узловой стартует 5 июня

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Первый в России завод китайского автоконцерна Haval, расположенный в Узловой, начнёт работу 5 июня. Об этом пишет «Российская Газета». Строительство завода продолжалось три с половиной года и обошлось в 500 млн долларов.

На предприятии уже работают почти 800 человек. В ближайшее время откроются ещё более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест. Узловской завод стал первой зарубежной производственной площадкой китайской компании Great Wall.

Два первых экспериментальных внедорожника сошли с конвейера в начале года. Когда завод заработает в полную мощность, он будет ежегодно выпускать по 150 тысяч автомобилей.