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Серийное производство автомобилей Haval в Узловой стартует 5 июня
Фото: car.ru

Серийное производство автомобилей Haval в Узловой стартует 5 июня

Предприятие будет ежегодно выпускать 150 тысяч машин.

Первый в России завод китайского автоконцерна Haval, расположенный в Узловой, начнёт работу 5 июня. Об этом пишет «Российская Газета». Строительство завода продолжалось три с половиной года и обошлось в 500 млн долларов.

На предприятии уже работают почти 800 человек. В ближайшее время откроются ещё более 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест. Узловской завод стал первой зарубежной производственной площадкой китайской компании Great Wall.

Два первых экспериментальных внедорожника сошли с конвейера в начале года. Когда завод заработает в полную мощность, он будет ежегодно выпускать по 150 тысяч автомобилей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +5
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