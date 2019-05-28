Фонд капремонта «повесил» на тулячку несуществующий долг
Разбираться в ситуации пришлось сотрудникам районной прокуратуры.
В прокуратуру Зареченского района Тулы обратилась местная жительница. Она сообщила, что в квитанции за коммунальные услуги ей была начислена задолженность по взносам на капремонт на сумму 5247 рублей.
Женщина с начислениями не согласилась и обратилась в надзорное ведомство. В ходе проверки выяснилось, что Фонд капитального ремонта Тульской области «повесил» на тулячку необоснованный долг.
Руководителю Фонда капремонта внесено представление с требованием вернуть женщине незаконно полученные денежные средства. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.
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