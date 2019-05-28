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Фонд капремонта «повесил» на тулячку несуществующий долг

Фонд капремонта «повесил» на тулячку несуществующий долг

Разбираться в ситуации пришлось сотрудникам районной прокуратуры.

В прокуратуру Зареченского района Тулы обратилась местная жительница. Она сообщила, что в квитанции за коммунальные услуги ей была начислена задолженность по взносам на капремонт на сумму 5247 рублей.

Женщина с начислениями не согласилась и обратилась в надзорное ведомство. В ходе проверки выяснилось, что Фонд капитального ремонта Тульской области «повесил» на тулячку необоснованный долг.

Руководителю Фонда капремонта внесено представление с требованием вернуть женщине незаконно полученные денежные средства. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +5
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Место
ТулаЗареченский район

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