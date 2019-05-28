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На поддержку тульских сельхозпроизводителей выделят более 30 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На поддержку тульских сельхозпроизводителей выделят более 30 млн рублей

Эти деньги пойдут на гранты для начинающих фермеров и переоснащение кооперативов.

В региональном бизнес-инкубаторе в рамках Тульской предпринимательской недели прошла конференция по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению производительности труда в сфере агропромышленного комплекса. В ней приняли участие руководители крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено совершенствование системы поддержки фермеров и развитие кооперации:

«Мы стараемся как можно чаще встречаться с руководителями хозяйств, кооперативов, фермерами, разъяснять им возможности такой поддержки и вырабатывать новые ее формы», – пояснил министр.

На днях планируется подписание соглашения между федеральным и региональным министерствами сельского хозяйства о выделении Тульской области субсидии в размере более 30 млн рублей. Эти средства направят на выдачу грантов начинающим фермерам, дополнительные меры поддержки сельхозкооперации, закупку техники для кооперативов. Всего в текущем году на поддержку сельхозпредприятий потратят порядка 100 млн рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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