Из-за ремонта ЛЭП на ул. Дмитрия Ульянова троллейбусы изменят схему движения

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Дмитрия Ульянова в Туле проводятся работы по восстановлению столбов ЛЭП, которые упали после того, как проезжающий троллейбус оборвал провода. Под один из столбов угодил кроссовер Infinity.

Изначально очевидцы сообщили в редакцию Myslo о нарушении ПДД водителем иномарки. После уточнения обстоятельств случившегося публикация была изменена.

На период проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Дмитрия Ульянова движение троллейбусов будет осуществляться по измененной схеме.

Одна единица троллейбусного маршрута № 4 будет ходить по схеме: ст. Южная – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50 Армии, пять единиц – по схеме: ст. Южная – ул. 9 Мая – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – пос. Горелки – ул. Октябрьская – ул. Советская – Пр. Ленина – ст. Южная.

Троллейбусы маршрута № 5 будут следовать по схеме: cт. Южная – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – Московский вокзал – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – пр. Ленина – ст. Южная.