Тульских пенсионеров приглашают освоить «Азбуку интернета»
Обучающий курс для людей старшего возраста рассчитан на 20 часов.
Туляки старшего возраста смогут бесплатно повысить свою компьютерную грамотность в рамках курса «Азбука интернета», рассчитанного на 20 учебных часов.
Обучение будут проводить квалифицированные преподаватели. Слушателей познакомят с устройством компьютера, обучат работе с текстовыми файлами, фото-, видео- и аудио материалами, помогут освоить электронную почту, покажут, как делать запросы в поисковых системах и общаться в соцсетях. Особое внимание уделено получению госуслуг в электронном виде.
Занятия проходят по адресу: ул. Епифанская, 54. Запись по телефону: 71-11-17.
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