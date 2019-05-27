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Тульских пенсионеров приглашают освоить «Азбуку интернета»

Тульских пенсионеров приглашают освоить «Азбуку интернета»

Обучающий курс для людей старшего возраста рассчитан на 20 часов.

Туляки старшего возраста смогут бесплатно повысить свою компьютерную грамотность в рамках курса «Азбука интернета», рассчитанного на 20 учебных часов.

Обучение будут проводить квалифицированные преподаватели. Слушателей познакомят с устройством компьютера, обучат работе с текстовыми файлами, фото-, видео- и аудио материалами, помогут освоить электронную почту, покажут, как делать запросы в поисковых системах и общаться в соцсетях. Особое внимание уделено получению госуслуг в электронном виде.

Занятия проходят по адресу: ул. Епифанская, 54. Запись по телефону: 71-11-17.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
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