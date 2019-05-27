Тульских пенсионеров приглашают освоить «Азбуку интернета»

Обучающий курс для людей старшего возраста рассчитан на 20 часов.

Туляки старшего возраста смогут бесплатно повысить свою компьютерную грамотность в рамках курса «Азбука интернета», рассчитанного на 20 учебных часов.

Обучение будут проводить квалифицированные преподаватели. Слушателей познакомят с устройством компьютера, обучат работе с текстовыми файлами, фото-, видео- и аудио материалами, помогут освоить электронную почту, покажут, как делать запросы в поисковых системах и общаться в соцсетях. Особое внимание уделено получению госуслуг в электронном виде.