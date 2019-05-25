На улице Дмитрия Ульянова в Туле «Инфинити» попал под столб ЛЭП

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на улице Дмитрия Ульянова кроссовер «Инфинити» попал под столб ЛЭП, который упал из-за обрыва проводов.

По предварительным данным, троллейбус зацепил провода, после чего произошёл обрыв. Два столба упали на дорогу, под один из них угодила иномарка.

По предварительным данным, водитель получил различные травмы. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.