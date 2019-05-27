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Сайты-двойники: как тулякам уберечься от фишинга

Сайты-двойники: как тулякам уберечься от фишинга

Об этом рассказывают специалисты отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Фишинг — новое оружие мошенников. Как тулякам уберечь свои деньги в интернете?

Преимущества онлайн-шопинга очевидны. Покупки на диване экономят и деньги, и время. Правда, и шансов встретить мошенников в интернете больше, чем грабителей в магазинах. Как сделать покупки в сети безопасными, рассказывают специалисты отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Одна из популярных схем, которую преступники сегодня используют в интернете, — сайты-двойники. Их еще называются фишинговыми сайтами.

Термин «фишинг» означает буквально выуживание конфиденциальных данных: паролей, реквизитов карты или счета.

Аферисты предлагают продукты и услуги от лица различных организаций, но на самом деле никаких реальных товаров не продают. Чтобы обмануть потребителей, создается сайт-двойник, очень похожий на сайт реальной компании. Используются схожее название (разница может быть в одной букве), элементы фирменного стиля. Расчет мошенников прост: не все люди внимательно смотрят на адресную строку браузера и не все понимают, что сайт только похож на настоящую страницу организации. Оплачивая покупки на таких сайтах, надо понимать, что вы лишитесь денег и ничего не получите. Есть еще один риск: ваши персональные данные оказываются в руках аферистов.

Защитить себя от фишинга легко, если соблюдать простые правила так называемой кибергигиены. Внимательно изучите название и содержание сайта, на который зашли, чтобы убедиться, что это не сайт-двойник. Не вводите свои персональные данные на сайтах, которые вызывают подозрения. Также не переходите по ссылкам из писем и смс от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их. Возможно, у мошенников появился доступ к их аккаунтам.

Совершайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://. В адресной строке есть значок в виде закрытого замка. И, наконец, если вы любитель онлайн-шопинга, возможно, вам стоит завести отдельную карту для покупок в сети. Сегодня многие банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только для одной онлайн-покупки.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:57 +2
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