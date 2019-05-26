Жителя Тульской области поймали на краже 40 тонн воды из пруда

В Куркинском районе сельхозпредприятие незаконно выкачивало воду из водоема для обработки полей.

В деревне Сергиевское Куркинского района работники одного из сельскохозяйственных предприятий незаконно забирали воду для обработки полей. Об этом сообщает районная газета «Вперед».

Было обнаружено, что вода помпой закачивается в емкость около 40 тонн. На месте забора воды задержали руководителя подразделения сельскохозяйственного предприятия.

Сектор сельского хозяйства Куркинского района совместно с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области составили в отношении нарушителя административный протокол о незаконном заборе воды из пруда.

Наказание за незаконное водопользование предусматривает административный штраф в размере от 1500 до 5000 рублей.